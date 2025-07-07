وكيل مالكوم يوضح حقيقة رحيله عن الهلال

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 01:01

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - الهلال السعودي - مالكوم

كشف فيرناندو جارسيا وكيل مالكوم لاعب الهلال حقيقة التقارير التي تشير لاقتراب رحيله عن الزعيم السعودي.

وربطت بعض التقارير رحيل المهاجم البرازيلي عن صفوف الهلال السعودي في الصيف الجاري.

وقال وكيل مالكوم لصحيفة الرياضية السعودية: "غير صحيح مناقشة إدارة الهلال رحيل مالكوم لأي فريق خلال الموسم المقبل".

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وشدد "مالكوم مستمر بشكل طبيعي، وجميع الأخبار التي خرجت في هذا الشأن غير صحيحة".

وسبق أن كشفت تقارير سعودية إلى أن سكر النمسا سيكون الفيصل في مصير مالكوم مع الهلال حسب الرؤية الفنية للمدرب سيموني إنزاجي.

وسينطلق معسكر الهلال في النمسا في مطلع أغسطس المقبل استعدادًا لبداية الموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن يشارك الهلال في السوبر السعودي بهونج كونج رفقة كل من القادسية واتحاد جدة والنصر.

يذكر أن مالكوم قد سجل واحدًا من أغلى أهدافه بقميص الهلال في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي بمنافسات كأس العالم للأندية 2025.

إلى ذلك، أوضح مالكوم لاعب الهلال السعودي سبب توجيه السباب لأحد مشجعي فريقه عقب مباراة فلومنينسي في كأس العالم للأندية.

وانتشر مقطع لمالكوم وهو يتبادل السباب مع أحد مشجعي الهلال بعد نهاية اللقاء بالخسارة.

وقال مالكوم عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "شتمت لأنني كررت ما قاله لي.. واعتقد أنني لم أفهم لهذا السبب لعنني".

وأضاف "لا يمكنني إرسال القبلات إلى ابني بعد الآن، أن السعوديين يهاجموني، لن أقبل بعد الآن".

وتأهل الفريق البرازيلي بالفوز 2-1 على الهلال السعودي في أولى مباريات ربع نهائي مونديال الأندية.

رحلة الهلال التاريخية في كأس العالم للأندية انتهت، بعد أن صار النادي العربي والآسيوي الوحيد بين الثمانية الكبار في مونديال الأندية.

الهلال تعادل مع ريال مدريد 1-1 في افتتاح مشواره، وأقصى مانشستر سيتي من دور الـ 16 بفوز تاريخي 4-3 في الوقت الإضافي.

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