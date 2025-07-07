راديو مونت كارلو: غياب 4 لاعبين عن مران باريس سان جيرمان قبل لقاء ريال مدريد

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 00:02

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

غاب 4 لاعبين عن مران باريس سان جيرمان مساء الأحد استعدادا للقاء ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل باريس سان جيرمان بالفوز على بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0 في ربع النهائي.

وكشف تقرير راديو مونت كارلو الفرنسية الرباعي وهم: أشرف حكيمي وبريسنيل كيمبيمبي وفابيان رويز وجابرييل موسكاردو.

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وخاض لاعبو الفريق الباريسي التدريب الأخير في أتلانتا قبل التوجه لنيويورك لخوض مباراة نصف النهائي.

وركز المران على التعافي من الإجهاد واتسم بالهدوء.

وخاض الرباعي مرانا في صالة الألعاب الرياضية دون المشاركة في المران الجماعي.

وستقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في العاشرة مساءً.

ويأمل باريس سان جيرمان في مواصلة سيطرته على الألقاب بعدما حقق ثلاثية تاريخية هذا الموسم.

مران باريس سان جيرمان أشرف حكيمي فابيان رويز كأس العالم للأندية ريال مدريد
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