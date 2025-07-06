ليكيب: الهلال يعود من أجل أوسيمين.. وفلاهوفيتش خيار ثاني

يواصل الهلال السعودي محاولاته لضم فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي مع وضع الصربي دوشان فلاهوفيتش كخيار ثاني في حال فشل المفاوضات مع النيجيري.

دوشان فلاهوفيتش النادي : يوفنتوس فيكتور أوسيمين النادي : جالاتا سراي الهلال

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مهاجم يوفنتوس خيار كبير للهلال لتعزيز صفوف الفريق بسوق الانتقالات الصيفي، لكنه يظل خيار ثاني بالنسبة للهلال والهدف الأساسي التعاقد مع أوسيمين.

وتعمل إدارة الهلال على عقد اجتماع الأيام القليلة القادمة مع أوسيمين، لبحث التطورات الأخيرة وإمكانية التعاقد مع المهاجم النيجيري أم التوجه لبدائل أخرى.

ويستعد الهلال لعرض مرتب كبير على أوسيمين ليكون الأعلى في الفريق، والاستفادة من خدماته في الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن هناك أسماء أخري مرشحة في حالة فشل الخطة الأولي والثانية أبرزها المغربي يوسف النصيري والجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

وسبق أن صرّح سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال وواصل "نعلم أننا نحتاج إلى تقوية الفريق بالكامل، وكل اللاعبين الذين معي أنا سعيد بأدائهم".

وغاب الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن مواجهات الهلال في كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.

وينتهي عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس صيف 2026، بعدما خاض 145 مباراة وسجل 58 هدفا وصنع 14 وحصد لقب وحيد مع البيانكونيري.

وودع يوفنتوس كأس العالم للأندية من دور الـ16، وذلك بعد الهزيمة أمام ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء.

فيما ودع الهلال مونديال الأندية على يد فلومينينسي البرازيلي من ربع النهائي بالخسارة 2-1.