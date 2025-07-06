ثيو هيرنانديز على أعتاب الهلال السعودي.. والكشف عن التفاصيل المالية
الأحد، 06 يوليه 2025 - 23:45
كتب : FilGoal
يقترب ثيو هيرنانديز ظهير ميلان من الانتقال إلى الهلال السعودي، بعد 6 سنوات قضاها مع الروسونيري.
ثيو هيرنانديز
النادي : ميلان
وبحسب موقع فوتبول إيطاليا ستبلغ قيمة الصفقة 20 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين كمكافآت إضافية..
بينما سيحصل الظهير الأيسر الفرنسي على راتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو.
ويريد سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال ومدرب إنتر السابق، ضم ثيو مهما كلف الأمر بحسب التقرير.
وينتهي عقد ثيو مع ميلان في صيف 2026.
وشارك اللاعب مع ميلان في الموسم المنقضي في 49 مباراة، سجل 5 أهداف، وصنع 6 آخرين وتوج بلقب السوبر الإيطالي.
ومنذ انضمامه في 2019 خاض 262 مباراة سجل 34 هدفا وصنع 45 آخرين وتوج بلقبين.
وكان ميلان قد تعاقد معه قادما من ريال مدريد في صيف 2019 مقابل 22 مليون يورو.
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