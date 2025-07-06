بيراميدز: سرية تعاقداتنا لا يمكن اختراقها.. ولا نمانع التعاون مع المنافسين ولكن

نفى عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز ما تردد مؤخرا عن الصفقات التبادلية المنسوبة للنادي.

وقال عمرو بسيوني في تصريحاته عبر المركز الإعلامي للنادي: "بيراميدز يقدر ويعتز بعلاقته مع جميع الأندية، ولكن في النهاية النادي لا يتخذ أي خطوات تعاقدية إلا بناء على مصلحة فريقه".

وأضاف "النادي يسعد ويتشرف بالتعاون مع جميع منافسيه بما يحقق المصلحة للجميع، ولكن بالنسبة لنا فإننا ننظر لمصلحة نادي بيراميدز أولا وفوق كل اعتبار".

وأوضح "بيراميدز خلال السنوات الماضية ومع كل فترة انتقالات تدور حوله الكثير من الشائعات والأخبار غير الصحيحة بشأن رحيل لاعبين أو التعاقد مع آخرين، والحديث عن صفقات تبادلية وغيرها من الأمور التي يظهر عدم صحتها فيما بعد".

وتابع "النادي خلال كل السنوات الماضية أثبت أن منهج السرية والعمل في صمت لا يمكن اختراقه أو نشر تسريبات عن تحركاته بشأن تعاقداته".

وأكمل "نسير وفق خطة واستراتيجية قوية في دعم صفوفنا بالعناصر التي يحتاج إليها ونعمل على استمرار الفريق القوي صاحب الإنجاز التاريخي، ونتخذ القرارات التعاقدية وفق تلك الرؤية، وكما جرت العادة فإن الجميع لا يعلم عن تعاقداتنا إلا بعد الإعلان عنها".

وحقق بيراميدز لقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، بينما أنهى الدوري في المركز الثاني وراء الأ÷لي، وحقق وصافة كأس مصر بخسارة النهائي أمام الزمالك.