التجربة الأولى تقترب.. دافيدي أنشيلوتي على أعتاب قيادة بوتافوجو

الأحد، 06 يوليه 2025 - 23:24

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - دافيدي أنشيلوتي - ريال مدريد

يقترب دافيدي أنشيلوتي من خوض أول تجربة تدريبية له بقيادة فريق بوتافوجو البرازيلي.

وانضم دافيدي للجهاز الفني لمنتخب البرازيلي والذي يضم والده كارلو أنشيلوتي.

وأقال بوتافوجو مدربه ريناتو بايفا بعد توديع كأس العالم للأندية 2025.

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ووفقا لشبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية فإن الإيطالي البالغ 35 عاما في مفاوضات مع النادي.

وأشار التقرير إلى أن النادي تواصل مع الاتحاد البرازيلي لمواصلة المفاوضات لأن ليس لديه عقد ثابت.

وانضم دافيدي للجهاز الفني لمنتخب البرازيل وتواجد في مباراة السامبا ضد باراجواي والتي انتهت بالفوز 1-0 بعدما فشلت مفاوضات تدريبه لرينجرز الاسكتلندي.

وبدأ دافيدي مسيرته في 2012 كمدرب لياقة بدنية في 2012 في باريس سان جيرمان ثم في ريال مدريد.

ثم أصبح مدربا مساعدا في 2016 خلال تجربة والده في بايرن ميونيخ وهو ما استمر في نابولي وإيفرتون وريال مدريد، وأخيرا منتخب البرازيل.

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ومنذ 2021 عيّن بوتافوجو 6 مدربين بواقع مدرب لكل 6 أشهر، فقط البرتغالي لويس كاسترو هو من تجاوزت ولايته عاما.

وسيعود بوتافوجو للمشاركات المحلية يوم 12 يوليو المقبل بلقاء فاسكو دا جاما لحساب الجولة 13 من الدوري البرازيلي.

وودع بوتافوجو كأس العالم للأندية 2025 على يد بالميراس بالخسارة 1-0 في دور الـ 16.

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