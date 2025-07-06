خبر في الجول – الأهلي يتوصل لاتفاق مع فاركو لضم ياسين مرعي

الأحد، 06 يوليه 2025 - 23:14

كتب : أحمد الخولي

ياسين مرعي - فاركو - غزل المحلة

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع فاركو لضم ياسين مرعي مدافع الفريق.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي توصل مع فاركو لاتفاق لضم ياسين مرعي بعد مفاوضات ناجحة بين الطرفين.

وأن الصفقة ستكلف الأهلي 35 مليون جنيه.

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وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تواصل بين الأهلي وفاركو بشأن ياسين مرعي، وأن عرض الأحمر وقتها كان 30 مليون جنيه.

وكان الأهلي تعاقد مع كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان ومحمد شريف ومحمد أحمد "سيحا".

صاحب الـ 23 عاما خاض 22 مباراة في الدوري المصري سجل هدفين وصنع هدفا في الموسم المنقضي.

ويسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد. فضم أحمد رمضان من سيراميكا كليوباترا معارا ومصطفى العش بشكل نهائي من زد.

ويمتلك الأهلي أيضا كل من ياسر إبراهيم والمغربي أشرف داري في مركز قلب الدفاع.

ورحل رامي ربيعة عن الأهلي بنهاية تعاقده وانتقل للعين للإماراتي.

من هو ياسين مرعي؟

نجل سيد مرعي وكيل اللاعبين.

قضى موسم 2021-22 معارا لصفوف فاركو من الزمالك وانضم نهائيا مقابل 3 ملايين جنيه.

نال مرعي بدايته مع الزمالك في أغسطس 2020 أمام إف سي مصر، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وخاضها بالكامل.

وحتى الآن يملك 59 مباراة في الدوري، 2 منهم مع الأبيض و57 مع فاركو بعدما أصبح عنصرا أساسيا في دفاع الفريق.

الأهلي فاركو ياسين مرعي الدوري المصري
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