مدرب تيجريس المكسيكي يعلن اقتراب ضم أنخيل كوريا

الأحد، 06 يوليه 2025 - 23:02

كتب : عبد الرحمن شريف

أنخيل كوريا

أعلن الأرجنتيني جويدو بيتزارو مدرب نادي تيجريس أونال المكسيكي اقتراب فريقه من التعاقد مع الأرجنتيني أنخيل كوريا لاعب أتليتكو مدريد الإسباني.

وأفاد جويدو أن أتليتكو مدريد وتيجريس المكسيكي يتفاوضون على الرتوش والتفاصيل الأخيرة لإتمام الصفقة، وأنها أصبحت شبه مكتملة للفريق المكسيكي.

وأوضح المدرب أن وصول كوريا سيصل يوم الأربعاء المقبل للمكسيك استعدادًا للموسم الجديد والمشاركة مع فريقه في الفترة التحضيرية.

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وشدد المدرب الأرجنتيني أن كوريا ليس الصفقة الهجومية الوحيدة للفريق وإنما هناك صفقة أخري في الهجوم سيتم الكشف عنها لاحقًا.

وسينضم كوريا إلى تيجريس في سن الثلاثين، بعدما خاض مع الروخيبلانكوس 469 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 88 هدفًا وصنع 65 هدفًا خلال 11 موسمًا وتوج خلالها بـ 3 ألقاب.

وودع أتليتكو مدريد كأس العالم للأندية من دور المجموعات، وذلك بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية التي ضمت كل من: باريس سان جيرمان وبوتافوجو وسياتل ساوندرز.

ويدعم تيجريس صفوفه من أجل تحقيق لقب الدوري المكسيكي بعد غياب عامين.

ويمتلك الفريق 8 ألقاب للدوري المكسيكي و3 ألقاب لكأس المكسيك و4 ألقاب لسوبر الدوري المكسيكي ولقب وحيد لدوري أبطال كونكاكاف.

ويضم الفريق مجموعة من الأسماء المخضرمة أبرزها الفرنسي بيير أندري جينياك لاعب منتخب فرنسا وهداف الفريق التاريخي والحارس الأرجنتيني ناهول جوزمان.

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