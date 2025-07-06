كرة سلة – الاتحاد السكندري لـ في الجول: تعاقدنا مع أحمد عزب لاعب الزمالك السابق
الأحد، 06 يوليه 2025 - 22:36
كتب : هاني العوضي
أتم الاتحاد السكندري التعاقد مع أحمد عزب لاعب فريق السلة السابق في الزمالك وذلك في صفقة انتقال حر.
وقال عصام عبد العزيز مدير النشاط الرياضي في الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "تعاقدنا مع أحمد عزب في صفقة انتقال حر لمدة موسمين".
وكان أحمد عزب انضم للزمالك قادما من سموحة قبل 3 مواسم.
وأنهى الاتحاد السكندري الدوري المصري الموسم الماضي في المركز الثاني بعد خسارة النهائي أمام الأهلي.
كما احتل المركز الرابع في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة.
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