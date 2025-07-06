كرة سلة – تونس إلى نهائي البطولة العربية للسيدات لتواجه مصر

تأهل منتخب تونس إلى نهائي البطولة العربية لكرة السلة للسيدات المقامة في مصر، وذلك بعد الفوز على الأردن.

وفاز منتخب تونس على الأردن بنتيجة 79-76 في مباراة مثيرة على الصالة 3 في استاد القاهرة الدولي.

وبذلك يتأهل منتخب تونس لمواجهة مصر في النهائي، وذلك بعد فوز الفراعنة على الجزائر.

بينما يلعب منتخب الأردن ضد الجزائر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان منتخب مصر احتل المركز الأول في الدور التمهيدي للبطولة واحتل منتخب الأردن المركز الثاني وتونس المركز الثالث والجزائر المركز الرابع.

وذلك بعدما فاز في مبارياته الثلاث في الدور الأول.