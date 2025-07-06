لأجل دقائق اللعب.. ريال مدريد يبحث عن مخرج للبرازيلي إندريك

أعربت وسائل إعلام إسبانية، عن رغبة ريال مدريد في التخلص من البرازيلي إندريك على سبيل الإعارة في سوق الإنتقالات الحالي.

وأفاد الشيرينجيتو، أن تشابي ألونسو يعمل مع الإدارة على خروج إندريك على سبيل الإعارة في سوق الإنتقالات الحالي لكي يشارك بشكل أكبر ويزداد خبرة ثم يعود لريال مدريد.

ويبحث الفريق الملكي عن البحث على فريق ينافس في دوري أبطال أوروبا لينتقل له اللاعب، حتى يزداد خبرة في المشاركات خاصة وأن نسبة حصولة على دقائق لعب كبيرة مع ريال مدريد معقد بسبب وجود الكثير من الأسامي في مركزه.

ويتطلع اللاعب في إثبات نفسه بشكل أكبر لتشابي ألونسو حتى يحصل على دقائق خاصة في ظل تألق المهاجم الشاب جونزالو جارسيا وعودة كيليان مبابي من الإصابة.

وينتهي عقد المهاجم البرازيلي مع ريال مدريد صيف 2030، وانضم لريال مدريد يوليو 2024.

وتمكن من المشاركة مع ريال مدريد في الموسم الحالي بـ37 مباراة تمكن من تسجيل 7 أهداف ولم يتمكن من صناعة أهداف.

وحقق ريال مدريد انتصار مثير على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في إطار الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

سجل ثلاثية ريال مدريد كل من: جونزالو جارسيا وفيران جارسيا وكيليان مبابي، بينما سجل ثنائية بروسيا دورتموند ماكسيميليان بايير وسيرجي جيراسي.

وتأهل ريال مدريد من المجموعة الثامنة بعدما احتل صدارتها برصيد 7 نقاط، وضمت المجموعة كل من: الهلال وباتشوكا وسالزبورج.