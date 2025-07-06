حوار في الجول - ماسيمو تايبي: تعرضت للظلم في مانشستر.. وهذا الفارق بينه وبين ميلان

أعرب الإيطالي ماسيمو تايبي حارس مرمي مانشستر يونايتد وميلان السابق، عن سعادته بفترته في الفريقين وكشف عن بعض الكواليس الخاصة برحلته الاحترافية في إنجلترا.

وانضم الحارس الإيطالي لمانشستر يونايتد عام 1999، شارك معهم في 4 مباريات فقط وتعرض لمضايقات كبيرة من الصحافة الإنجليزية.

في حوار خاص لـ FilGoal.com كشف ماسيمو تايبي كواليس فترته بمانشستر يونايتد.. وإليكم التفاصيل:

كيف تم انتقالك إلى مانشستر يونايتد؟ وهل كنت تتوقع هذه الفرصة في تلك المرحلة من مسيرتك المهنية؟

كل شيء بدأ بالتفاوض في يونيو 1999، لكني كنت أريد مواصلة مشواري في فينيزيا الإيطالي، لكن النادي أصر على التعاقد معي في أغسطس فقبلت المهمة بحماس.

ماهي انطباعاتك الأولى عند دخول غرفة ملابس مانشستر يونايتد؟ وكيف كانت علاقتك مع السير أليكس فيرجسون؟

غرفة الملابس في مانشستر يونايتد كانت مبهجة ومليئة بالأبطال وأشخاص رائعين، وكانت علاقتي مميزة مع السير أليكس فيرجسون كطبيعة العلاقة بين كل لاعب ومدربه.

المباراة ضد ساوثامبتون والهدف الشهير الذي دخل في مرماك، كيف كان شعورك وقتها؟

الهدف ضد ساوثامبتون كان حادثًا ممكن أن يحدث لأي شخص، في البداية كنت حزين بسبب ما حدث لكن بعد ذلك تمر الأمور بشكل طبيعي وينهض الشخص.

هل تعتقد أن التقييم لأدائك في إنجلترا كان عادلًا؟ أم تعتقد أن الإعلام بالغ في نقدك؟

التقييم كان قاسيًا بشكل كبير، حيث يعتبر من الصعب الحكم على شخص من خلال 4 مباريات فقط والتي كان في مجملها الوضع إيجابي.

كيف كانت تجربتك مع ضغط الجماهير والإعلام في إنجلترا مقارنة بإيطاليا؟

في إنجلترا ضغط الجماهير والإعلام أقل من إيطاليا، أو بمعنى أصح كل شيء أكثر احترامًا بالنسبة لإيطاليا.

لو أتيحت لك الفرصة من أجل العودة بالزمن، هل ستكرر تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي؟

لو عاد بي الزمن كنت لأستمر في إنجلترا وقمت بحل مشاكلي مع أسرتي في إنجلترا لا أن أعود إلى إيطاليا كان ذلك خطأ ولن أكرره من جديد.

هل كان هناك تواصل مع السير أليكس فيرجسون بعد رحيلك؟ وهل أتيحت لك فرصة للعودة إلى إنجلترا من جديد؟

نعم كنت على تواصل مع السير وكنت أبحث عن العودة، لكن مانشستر يونايتد كان قد اتخذ قراره وهو شيء يحترم.

كيف كانت الأجواء داخل معسكر ميلان بعد انضمامك لهم؟

ميلان كان فريق عظيم مع بيرلسكوني، حتى في الأوقات الصعبة كانت تدار الأمور بأفضل طريقة ممكنة وكانت الأجواء إيجابية.

من هم المدافعين الذين كنت تشعر بالأمان وهم في التشكيلة الأساسية لميلان؟

مالديني وباريزي كانت ثنائية مميزة.

ما الفروقات التي لاحظتها بين ميلان ويونايتد؟

اللعب للفريقين شرف كبير لي، الفارق كان كبير بينهما خاصة في أوائل الألفينات على الصعيد الفني والذهني الفارق كبير بينهما يحتاج الأمر لبعض الوقت من أجل التأقلم.

كيف ترى ياسين بونو وما قدمه في كأس العالم للأندية؟

ياسين مميز وبارع لقد أظهر للجميع قدراته الكبيرة وأنه حارس من الطراز الرفيع وكان سبب كبير في وصول فريقه لهذا الدور.

من ترشح ليحقق كأس العالم للأندية؟

ريال مدريد بالتأكيد.

ومثل الحارس الإيطالي ميلان في فترتين مختلفين، الأولى في عام 1991 ولم يشارك في أي مباراة رسمية، والثانية في عام 1998، حيث شارك مع الفريق في 17 مباراة من الدور الأول، ثم انتقل في يناير لفريق فينيسيا، قبل أن ينضم لمانشستر يونايتد موسم 1999 وشارك معه في 4 مباريات فقط.