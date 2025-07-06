بعد 6 أشهر في السعودية.. النصر يعير دوران لـ فنربخشة

أعلن نادي النصر السعودي إعارة الكولومبي جون فنربخشة التركي لمدة موسم واحد.

وكشفت التقارير أن الصفقة ستكلف الفريق التركي راتب المهاجم الكولومبي فقط طيلة الموسم الجاري ودون وجود بند لتفعيل أحقية الشراء بنهاية الموسم.

ويأتي ذلك بعد انضمامه للنصر بمقابل 77 مليون دولار في يناير الماضي قادما من أستون فيلا.

Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/0e2tSE5ayy — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 6, 2025

وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد كشفت في وقت سابق أن اللاعب الكولومبي قد يخرج على سبيل الإعارة، بسبب صعوبات يواجهها على المستوى الشخصي، ما أثر على حالته الذهنية واستقراره الفني.

ولعب دوران مع النصر في الموسم المنقضي 13 مباراة في الدوري مسجلا 8 أهداف، و5 مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة ونجح في تسجيل 4 أهداف.

وانضم الكولومبي إلى النصر قادما من أستون فيلا في انتقالات يناير 2025.

وتكلفت صفقة انضمام دوران إلى النصر 77 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2030.