بعد 6 أشهر في السعودية.. النصر يعير دوران لـ فنربخشة

الأحد، 06 يوليه 2025 - 21:12

كتب : FilGoal

جون دوران - فنربخشة

أعلن نادي النصر السعودي إعارة الكولومبي جون فنربخشة التركي لمدة موسم واحد.

وكشفت التقارير أن الصفقة ستكلف الفريق التركي راتب المهاجم الكولومبي فقط طيلة الموسم الجاري ودون وجود بند لتفعيل أحقية الشراء بنهاية الموسم.

ويأتي ذلك بعد انضمامه للنصر بمقابل 77 مليون دولار في يناير الماضي قادما من أستون فيلا.

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وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد كشفت في وقت سابق أن اللاعب الكولومبي قد يخرج على سبيل الإعارة، بسبب صعوبات يواجهها على المستوى الشخصي، ما أثر على حالته الذهنية واستقراره الفني.

ولعب دوران مع النصر في الموسم المنقضي 13 مباراة في الدوري مسجلا 8 أهداف، و5 مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة ونجح في تسجيل 4 أهداف.

وانضم الكولومبي إلى النصر قادما من أستون فيلا في انتقالات يناير 2025.

وتكلفت صفقة انضمام دوران إلى النصر 77 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2030.

جون دوران فنربخشة النصر
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