جلسة بين قيادات الزمالك واللاعبين في مران يانيك فيريرا الأول

الأحد، 06 يوليه 2025 - 21:05

كتب : أحمد شوقي صلاح

جون إدوارد - يانيك فيريرا

عقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، وعبد الناصر محمد مدير الكرة، ويانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد في بداية فترة الإعداد، على ستاد الكلية الحربية.

جاءت الجلسة مع اللاعبين للتعارف عليهم، والحديث عن خطة الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتم خلالها التأكيد على ثقة الجميع في قدرات اللاعبين على تحقيق الأهداف المطلوبة في الموسم المقبل والمنافسة بقوة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

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وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فترة الإعداد مساء اليوم الأحد، بخوض التدريبات على ستاد الكلية الحربية.

وخاض الزمالك مرانه الأول تحت قيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وأعلن الزمالك عن تشكيل الجهاز الفني والإداري للفريق بعد تعيين عبد الناصر محمد في منصب مدير الكرة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري للزمالك

عبد الناصر محمد مديرا للكرة

البلجيكي يانيك فيريرا مديرا فنيا

الفرنسي بيير باهرلي مدرباً مساعدا

حازم إمام مدرباً مساعدا

البلجيكي چوجوسلاف لازيتش مدرباً لحراس المرمى

الإسباني راؤول لوبيز مدربا للأحمال

الفرنسي چوليان لاچوكس محللا للأداء

الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخططا للأحمال

محمد حسن "تيتو" مديرا إداريا

منتصر السيد إداري

عبد الله حسين إداري

محمد عبد الرحيم إداري

الزمالك جون إدوارد يانيك فيريرا
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