عبد الناصر محمد: متفرغ حاليا لعملي في الزمالك.. ولا أعلم سبب تصريحات رئيس إنبي

الأحد، 06 يوليه 2025 - 21:03

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الناصر محمد

أوضح عبد الناصر محمد مدير الكرة الجديد في نادي الزمالك أنه متفرغ لعمله الجديد بعد رحيله عن إنبي من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة في المرحلة القادمة.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك: "أنا متفرغ حاليا لعملي الجديد بالزمالك، أعمل باحترافية، ومتفرغ حاليا لنادي الزمالك بعد رحيلي عن إنبي خلال الفترة الماضية".

وأضاف "تركيزي في الفترة الحالية مُنصب مع ناديه الجديد، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة في المرحلة القادمة".

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وشدد "لا أعلم المغزى من تصريحات رئيس نادي إنبي خلال الساعات القليلة الماضية بشأن عملي في نادي الزمالك، ومن الطبيعي حصولي على إذن منه بالرحيل عن النادي بعد 40 سنة متواصلة، قضيتها في الإدارة الرياضية المتنوعة بنادي إنبي".

وواصل "لم أدخل نادي إنبي منذ حصولي على إذن من رئيس النادي بالرحيل للعمل في صفوف نادي الزمالك، وأعتز بفترة عملي في إنبي ولا أنكر فضل النادي عليّ الذي أعتبره بمثابة بيته، وتربطني علاقة قوية بجميع مسؤوليه".

وسبق أن صرّح أيمن الشريعي رئيس إنبي لـ FilGoal.com: "عبد الناصر محمد ما زال يشغل منصب المدير الرياضي في إنبي مع الاحتفاظ بجميع حقوقه المالية وكامل صلاحياته الإدارية بجانب عمله الجديد في الزمالك بناءً على رغبته الشخصية".

وأضاف "أبلغنا عبد الناصر بعرض الزمالك منذ 8 أيام وحصل على موافقة الإدارة ونتمنى له التوفيق في عمله بصفته أحد كوادر نادي إنبي".

ويتولى عبد الناصر هذا المنصب في الزمالك خلفا لوائل القباني الذي رحل مع الجهاز الفني بالكامل بقيادة أيمن الرمادي.

وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري للزمالك

عبد الناصر محمد مديرا للكرة

البلجيكي يانيك فيريرا مديرا فنيا

الفرنسي بيير باهرلي مدرباً مساعدا

حازم إمام مدرباً مساعدا

البلجيكي چوجوسلاف لازيتش مدرباً لحراس المرمى

الإسباني راؤول لوبيز مدربا للأحمال

الفرنسي چوليان لاچوكس محللا للأداء

الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخططا للأحمال

محمد حسن "تيتو" مديرا إداريا

منتصر السيد إداري

عبد الله حسين إداري

محمد عبد الرحيم إداري

عبد الناصر محمد إنبي الزمالك
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