تقرير سعودي: حجازي مستمر مع نيوم رغم محادثات الأهلي

كشف تقرير سعودي موقف أحمد حجازي من الاستمرار مع نيوم رغم وجود محادثات من جانب الأهلي.

وساهم حجازي في تأهل نيوم لأول مرة في تاريخه إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت صحيفة "اليوم" السعودية في تقريرها "أحمد حجازي مستمر مع نيوم في الموسم المقبل، رغم وجود تواصل حدث معه من جانب مسؤولو الأهلي خلال الأيام الماضية".

وشدد التقرير إلى أن "اللاعب استقر على الاستمرار مع نيوم، خاصة أن عقده مستمر ويرغب في الاستمرار، ولا نية له في الرحيل خلال الفترة الحالية".

وانضم حجازي لنيوم في الصيف الماضي قادما من اتحاد جدة السعودي.

صاحب الـ 34 عاما توج بلقب دوري المحترفين والسوبر السعودي مع النمور وتوج أيضا بلقب دوري يلو مع نيوم.

وخاض بقميص النمور 101 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وصنع 2، وبقميص نيوم خاض 23 مباراة.

وسبق أن ارتدى حجازي قميص الأهلي لمدة موسمين شارك خلالهما في 56 مباراة وتوج بـ 4 ألقاب.

وبقميص منتخب مصر خاض حجازي 88 مباراة وشارك في 5 نسخ مختلفة من أمم إفريقيا كما شارك في الأولمبياد مرتين.