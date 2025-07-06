وصول موهبة ميلان إلى ليتشي

الأحد، 06 يوليه 2025 - 19:42

كتب : FilGoal

فرانشيسكو كاماردا - ميلان

أعلن نادي ليتشي الإيطالي وصول فرانشيسكو كاماردا من ميلان تمهيدا للانتقال بدءا من الموسم المقبل.

ووصل اللاعب من أجل إجراء الفحص الطبي غدا الإثنين لإتمام التعاقد.

صاحب الـ 17 عاما سينضم لليتشي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

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وفي حال فعّل ليتشي بند الشراء سيضع ميلان بندا يمكنه من استعادة موهبته الهجومية الشابة.

ويعد كاماردا أصغر لاعب يشارك في مباراة بتاريخ الدوري الإيطالي على الإطلاق، بعمر 15 عاما و8 أشهر و16 يوما عندما شارك كبديل في سان سيرو ضد فيورنتينا في موسم 2023-24.

اللاعب الموهوب سجل 485 هدفا في 89 مباراة بمسابقات الشاب بقميص ميلان.

وحاولت عدة فرق الحصول على توقيع المهاجم من بينها سبيزيا لكن ليتشي أصبح الأقرب لضمه الآن.

اللاعب المولود في 2008 بدأ مسيرته في أكاديمية ميلان بعمر 7 سنوات.

وساهم الإيطالي اليافع في فوز إيطاليا بلقب أوروبا تحت 17 عاما بتسجيل 4 أهداف في 5 مباريات. وحاز جائزة أفضل لاعب.

ووقع كاماردا الصيف الماضي على أول عقد احترافي حتى 2027 بقميص الروسونيري.

ليتشي فرانشيسكو كاماردا ميلان
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