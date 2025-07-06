الشريعي يكشف لـ في الجول موقف إنبي من تعيين عبد الناصر محمد مديرا للكرة في الزمالك

كشف أيمن الشريعي رئيس إنبي موقف النادي من تعيين عبد الناصر محمد المدير الرياضي في منصب مدير الكرة بنادي الزمالك.

وكشف الزمالك عن تعيين عبد الناصر محمد في منصب مدير الكرة، وهو الذي شغل هذا المنصب لسنوات في إنبي. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس النادي البترولي لـ FilGoal.com: "عبد الناصر محمد ما زال يشغل منصب المدير الرياضي في إنبي مع الاحتفاظ بجميع حقوقه المالية وكامل صلاحياته الإدارية بجانب عمله الجديد في الزمالك بناءً على رغبته الشخصية".

وأضاف "أبلغنا عبد الناصر بعرض الزمالك منذ 8 أيام وحصل على موافقة الإدارة ونتمنى له التوفيق في عمله بصفته أحد كوادر نادي إنبي".

ويتولى عبد الناصر هذا المنصب في الزمالك خلفا لوائل القباني الذي رحل مع الجهاز الفني بالكامل بقيادة أيمن الرمادي.

وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري للزمالك

عبد الناصر محمد مديرا للكرة

البلجيكي يانيك فيريرا مديرا فنيا

الفرنسي بيير باهرلي مدرباً مساعدا

حازم إمام مدرباً مساعدا

البلجيكي چوجوسلاف لازيتش مدرباً لحراس المرمى

الإسباني راؤول لوبيز مدربا للأحمال

الفرنسي چوليان لاچوكس محللا للأداء

الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخططا للأحمال

محمد حسن "تيتو" مديرا إداريا

منتصر السيد إداري

عبد الله حسين إداري

محمد عبد الرحيم إداري