كرة سلة - منتخب مصر يتأهل لنهائي البطولة العربية للسيدات بالفوز على الجزائر

الأحد، 06 يوليه 2025 - 18:59

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة السلة للسيدات

تأهل منتخب مصر لكرة السلة للسيدات إلى نهائي البطولة العربية بالفوز على الجزائر.

وفاز منتخب مصر على الجزائر بنتيجة 77-58 في المباراة التي أقيمت على صالة 3 في استاد القاهرة الدولي.

وينتظر منتخب مصر الفائز من تونس والأردن في نهائي البطولة.

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وكان منتخب مصر احتل المركز الأول في الدور التمهيدي للبطولة واحتل منتخب الأردن المركز الثاني وتونس المركز الثالث والجزائر المركز الرابع.

وذلك بعدما فاز في مبارياته الثلاث في الدور الأول.

وتقام مباراة الأردن وتونس في نصف النهائي بعد قليل على صالة رقم 3 على استاد القاهرة.

كرة سلة منتخب مصر لكرة السلة للسيدات
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