تغريم فريق في الصين بسبب استخدام تعاويذ سحرية

الأحد، 06 يوليه 2025 - 18:37

كتب : FilGoal

الاتحاد الصيني

عوُقب فريق شانجشون شيدو أحد أندية الدرجة الثالثة الصينية بغرامة مالية بسبب وضع "أعمال سحرية" في غرفة ملابس الفريق الضيف.

وقرر الاتحاد الصيني لكرة القدم تغريم النادي 30 ألف يوان صيني وهو ما يعادل 4100 دولار أمريكي بسبب ذلك الفعل في مباراة الفريق ضد شانشي رونجهاي يوم 28 يونيو الماضي.

وأوضح الاتحاد الصيني في بيانه سبب الغرامة وهو "وضع بعض من الأعمال السحرية في غرفة ملابس الفريق الضيف قبل بداية اللقاء".

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وانتشرت صورة في وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر ورقة صفراء كُتب عليها "بموجب مرسوم يجب أن يخسر فريق شانشي رونجهاي".

غُرِّم فريق تشانغتشون شيدو بعد وضع مواد خرافية في غرفة ملابس منافسيه. الصورة: Handout

ووفقا للتقارير فإن التعويذات الورقية تُعرف في اللغة الصينية باسم "فو" وهي ممارسات تستخدم طاقة الروح لتحقيق نتائج إيجابية، ويمكن إساءة استخدامها لإحداث الضرر أو سوء الحظ.

وأدان الاتحاد الصيني ما حدث من فريق شانجشون شيدو وشدد على التعامل بحزم مع الانتهاكات التي تخرق اللوائح الأخلاقية للمسابقة.

وذكرت تقارير إعلامية صينية أن أندية أخرى في دوري الدرجة الثالثة عثرت أيضا على تمائم ورقية عندما لعبت في تشانجتشون.

وفاز فريق شانجشون خلال المباراة بنتيجة 2-0 ويحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة أمام الفريق الذي يحتل المركز الثامن.

وتتأهل أول 4 فرق في الدوري إلى مرحلة الصعود، بينما تتنافس الفرق الثمانية لتجنب الهبوط.

الصين الدوري الصيني تعاويذ الاتحاد الصيني
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