اتخذ القرار وموقف صارم.. فليك يحسم مصير تير شتيجن مع برشلونة

الأحد، 06 يوليه 2025 - 18:10

كتب : FilGoal

هانزي فليك

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن قرار هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة بشأن مصير الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

وبحسب التقارير فإن فليك سيتخذ موقفا صارما وقاطعا مع تير شتيجن.

وسيجتمع فليك مع الحارس الألماني في بداية التحضيرات لإبلاغه صراحة بخروجه من خططه كحارس أساسي.

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وبذلك يقطع المدرب طريق رغبة تير شتيجن في البقاء.

وتوترت الأمور بين برشلونة والحارس الألماني، وذلك بعد التعاقد مع جوان جارسيا حارس مرمي إسبانيول.

ووجه الفريق الكتالوني رسالة غير مباشرة لشتيجن بهذا التوقيع، أن يبحث عن فريق آخر، خاصة وأن تشيزني سيكون الحارس الثاني للفريق.

وشارك تير شتيجن في 9 مباريات فقط خلال موسم 2024-2025، وذلك بسبب تعرضه لإصابة أبعدته كثيرًا عن الملاعب.

وانضم تير شتيجن لصفوف النادي الكتالوني في صيف 2014 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.

ومنذ ذلك الوقت فاز مع النادي بدوري أبطال أوروبا 2015، والدوري الإسباني 6 مرات.

برشلونة جوان جارسيا الدوري الإسباني تير شتيجن
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