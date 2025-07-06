سبورت: برشلونة يستهدف دياز.. وعائق أكبر من الأموال يؤخر التفاوض

حدد برشلونة خطوته التالية بعد فشل صفقة نيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن لويس دياز جناح ليفربول عاد لصدارة خيارات المدير الرياضي ديكو من جديد.

ولكن سيضطر برشلونة للانتظار قليلا قبل بدء المفاوضات، وذلك احتراما لظروف ليفربول بعد وفاة لاعبه ديوجو جوتا.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ليفربول رفض عرضا من بايرن ميونيخ لضم الجناح لويس دياز هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن إدارة ليفربول أبلغت ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن بأن الجناح الكولومبي ليس للبيع.

وأضاف التقرير أن المفاوضات توقفت منذ ذلك الحين.

وهذه هي المرة الثانية هذا الصيف التي يتخذ فيها ليفربول هذا الموقف، بعد أن أرسلوا الرسالة نفسها إلى برشلونة في وقت سابق من فترة الانتقالات.

لن يقبل ليفربول أي عروض لضم البالغ من العمر 28 عاما ورسالتهم واضحة بأنه ليس للبيع، حسب التقرير.

وينتهي عقد لويس دياز مع الريدز صيف 2027.

وقدم دياز أفضل مواسمه مع ليفربول حين سجل 13 هدفًا وصنع 5، وهي أفضل أرقامٍ في مسيرته.

وانضم لويس دياز من بورتو في يناير 2022 مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني بعقد مدته 6 سنوات.