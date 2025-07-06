تقرير: يخضع للكشف الطبي خلال ساعات.. أسد الحملاوي يقترب من كرايوفا الروماني

الأحد، 06 يوليه 2025 - 17:45

كتب : FilGoal

أسد الحملاوي

يقترب أسد الحملاوي مهاجم سيليزيا فروتسواف البولندي من الانتقال إلى الدوري الروماني وتحديدا لنادي كرايوفا الروماني.

وارتبط اسم أسد الحملاوي خلال الفترة الماضية بالنادي الأهلي واحتمالية تعويضه لرحيل وسام أبو علي المحتمل.

وكشف موقع فاناتيك الروماني عن اقتراب أسد الحملاوي من الانضمام إلى صفوف كرايوفا الروماني.

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ويصل اللاعب إلى رومانيا تمهيدا للخضوع للكشف الطبي خلال الساعات القليلة المقبلة وفقا للتقرير الروماني.

ويشمل تعاقد الحملاوي مع فريقه البولندي وجود شرط جزائي يقدر بما يقارب من مليون يورو.

وكان ناديه قد أصدر بيانا ضده بسبب غيابه عن معسكر الفريق للضغط على الإدارة من أجل الرحيل عن النادي.

أسد الحملاوي هو مهاجم فلسطيني وُلد في السويد، ويبلغ من العمر 24 عاما (مواليد 27 أكتوبر 2000).

يلعب الحملاوي حاليا في نادي سلاسك فروكلاف البولندي، الذي انتقل إليه في يناير الماضي.

ويمتد عقد الحملاوي مع ناديه الحالي إلى صيف 2027.

ولعب الفلسطيني 16 مباراة في الدوري البولندي مع فريقه، وسجل 7 أهداف، بينها هدفين في مرمى ليخ بوزنان بطل الدوري.

بدأ الحملاوي مسيرته بين ناشئي أنجيلهولمس السويدي، الذي صعده للفريق الأول في 2019.

وانتقل الفلسطيني حرا إلى هلسينبورجس في صيف 2020، ثم أعير إلى سودرا بعد عامين، ولمدة 6 أشهر.

وفي يناير 2023 انتقل اللاعب إلى فاربيرجس بولس، الذي رحل عنه بعد 6 أشهر عائدا إلى أنجيلهولمس في صفقة انتقال حر.

ولأول مرة في مارس 2024، انتقل الحملاوي خارج السويد، تحديدا إلى برايم بانكوك التايلندي في صفقة انتقال حر، وفي نوفمبر من العام ذاته، عاد إلى السويد عبر بوابة أوديفولد، الذي باعه إلى سلاسك في يناير 2025.

أسد الحملاوي له شقيق اسمه أنس الحملاوي، بدأ أيضا في صفوف أنجلهولمس، ومثله حتى يناير 2025، حين انتقل حرا إلى لاهولمس.

أسد الحملاوي الدوري الروماني كرايوفا الروماني
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