خبر في الجول - سموحة يرفع عرضه لضم حسام أشرف.. وينتظر رد الزمالك النهائي

الأحد، 06 يوليه 2025 - 17:38

كتب : FilGoal

حسام أشرف - مران الزمالك في رادس - الصورة من موقع الزمالك

رفع نادي سموحة عرضه لضم حسام أشرف مهاجم الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تقدم سموحة بعرض لضم مهاجم الزمالك مقابل 2.5 مليون جنيه بينما طلب الزمالك 7 ملايين جنيه مع تنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية.

وعلم FilGoal.com أن سموحة قد رفع عرضه إلى 4 ملايين جنيه وينتظر رد الزمالك النهائي.

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وعاد ناشئ الزمالك مجددا للفريق الأبيض في صيف 2024، بعد موسم ونصف قضاهم مع ناديي البنك الأهلي وبلدية المحلة.

وتألق اللاعب صاحب الـ24 بقميص بلدية المحلة إذ استطاع تسجيل 14 هدفا وصناعة هدفين في 32 مباراة خاضها بالدوري.

وانضم حسام أشرف لصفوف المنتخب الأولمبي تحت قيادة روجيرو ميكالي، ولكن لم يخض أولمبياد باريس 2024.

ولم يشارك حسام أشرف أساسيا رفقة الزمالك الموسم الماضي، فشارك في 21 مباراة بكافة البطولات بواقع 13 مباريات في الدوري، و6 في الكونفدرالية، ومباراتين في الكأس، سجل خلالهم 3 أهداف.

وضم الزمالك أحمد شريف مهاجم فاركو لمدة 5 سنوات.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 26 مباراة وسجل 7 أهداف في جميع البطولات للموسم المنقضي.

ويضم هجوم الزمالك ناصر منسي، وسيف الجزيري، بالإضافة إلى الوافد الجديد أحمد شريف، فيما لم يتحدد موقف عمر فرج المعار لـ ديجرفورس السويدي.

الزمالك سموحة حسام أشرف
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