ليس وسام أبو علي فقط.. أفريكا فوت: الريان يبدأ مفاوضاته مع الأهلي لضم أشرف داري

يبدأ نادي الريان مفاوضاته مع الأهلي من أجل ضم المغربي أشرف داري مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان قد ارتبط اسم أشرف داري بالرحيل عن صفوف الأهلي ووجود عرض سعودي لضمه.

وكشف موقع أفريكا فوت أن الريان القطري بدأ مفاوضات جادة مع الأهلي لضم أشرف داري هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن الريان ينافس بذلك عرض سعودي آخر يقدر بمليوني دولار لضم الدولي المغربي.

وأوضح التقرير أن إدارة الأهلي منفتحة على فكرة رحيل أشرف داري بالرغم من أن خوسيه ريبيرو مدرب الفريق أبدى استعداده للحفاظ على اللاعب.

ويراهن الريان الذي يبدأ تأسيس مشروع رياضي للنادي، على جذب أشرف داري مقابل الأجر المعروض عليه.

ويرتبط أشرف داري بتعاقد مع الأهلي حتى صيف 2028 بعد انضمامه من بريست الفرنسي.

ويتفاوض الريان في الوقت الحالي لضم وسام أبو علي مهاجم الفريق إلا أن إدارة الأهلي متمسكة بـ 10 ملايين دولار للاستغناء عن اللاعب.

وتوج أشرف داري في أول مواسمه مع الأهلي بألقاب الدوري والسوبر المصري وكأس القارات الثلاث.

وخاض داري مع الأهلي 19 مباراة في مختلف المسابقات بأول مواسمه مع الأهلي.

وشارك داري في مباريات الأهلي الثلاثة بكأس العالم للأندية.