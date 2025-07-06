مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سر التمسك بـ 10 ملايين دولار مقابل رحيل أبو علي

الأحد، 06 يوليه 2025 - 16:49

كتب : أحمد الخولي

احتفال وسام أبو علي بهدفه - الأهلي ضد بورتو

يتمسك النادي الأهلي بالحصول على 10 ملايين دولار فأكثر مقابل رحيل وسام أبو علي مهاجم الفريق.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويأتي ذلك في ظل مفاوضات نادي الريان القطري لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الأهلي في وقت سابق قد أوضح تمسكه باستمرار اللاعب هذا الموسم.

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وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "سر طلبنا أكثر من 10 ملايين دولار لرحيل وسام أبو علي أن الأولوية في الأساس لاستمرار اللاعب بسبب الحاجة فنية إليه".

وتابع "أما الأمر الثاني فأن اللاعب تعاقده مع الأهلي لمدة 4 مواسم متبقية وبذلك الأهلي سيبيع المدة المتبقية بجانبه أنه هداف للفريق وتألق بشكل كبير في كأس العالم للأندية".

وواصل "في حال رحيله سنحتاج للتعاقد مع لاعب يعوض غيابه وهو ما يحتاج مقابل مادي كبير للحصول على مهاجم بنفس المستوى".

واختتم المصدر تصريحاته "أخيرا هناك نسبة إعادة بيع لصالح الفريق السويدي سيتحملها الأهلي عند رحيل وسام أبو علي".

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

ويعد "هاتريك" وسام هو الأول للاعب من فريق غير أوروبي في شباك فريق أوروبي في بطولة رسمية منذ عام 1962.

صاحب الـ 26 عاما خاض 60 مباراة بقميص الأهلي ساهم خلالها بـ 48 هدفا في جميع المسابقات إذ سجل 38 وصنع 10، وفاز بجائزة هداف الدوري المصري 2023-24.

الأهلي وسام أبو علي
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