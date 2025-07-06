كورتوا يدافع عن دوناروما أمام انتقادات التسبب في إصابة لموسيالا

الأحد، 06 يوليه 2025 - 16:13

كتب : FilGoal

تفاعل لاعبي بايرن ميونيخ مع إصابة موسيالا

دافع تيبو كورتوا حارس ريال مدريد عن جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان بعد الانتقادات التي طالته لتسببه في إصابة جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ.

وتلقى بايرن ميونيخ ضربة موجعة بإصابة جمال موسيالا القوية في خسارة الفريق لربع نهائي كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان.

وقال كورتوا في تصريحات للصحفيين: "يبدو لي أن إلقاء اللوم على دوناروما في إصابة موسيالا مبالغ فيه".

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وأضاف "حراس المرمى ينطلقون نحو الكرة. والمهاجمون لا يترددون في مهاجمتنا أيضًا. إنه سوء حظ".

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ سيخضع لعملية جراحية فور وصوله إلى الأراضي الألمانية.

وأوضح التقرير أنه من المقرر أن يصل موسيالا إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة القادمة، حيث سيخضع لعملية جراحية فورية.

وأُصيب جمال موسيالا بكسر في الشظية، وسيغيب عن الملاعب لأربعة أشهر على الأقل.

وأضاف التقرير أنه كان من الممكن أن تكون الإصابة أسوأ بكثير لو تعرض كاحله للكسر.

وتعرض جمالا موسيالا لاعب بايرن ميونيخ لإصابة عنيفة بعد تدخل قوي من جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

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وحاول دوناروما اللحاق بالكرة قبل أن يصل لها الألماني الشاب لكن الحارس الإيطالي اصطدم بقدم موسيالا الذي سقط أرضا.

وتوضح اللقطات إصابة الألماني الشاب على مستوى الكاحل، وفي انتظار تفاصيل التقرير الطبي لإصابة اللاعب من النادي البافاري.

وظهر الحارس الإيطالي متأثرا وباكيا أثناء خروجه عقب نهاية الشوط الأول.

وكان بايرن ميونيخ قد أعلن الأسبوع الماضي منح موسيالا القميص رقم 10 بدءا من الموسم المقبل.

صانع الألعاب البالغ 22 عاما خاض الموسم الجاري 43 مباراة سجل 21 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.

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