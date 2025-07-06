مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: منتخب مصر الثاني يقترب من مواجهة سوريا وديا

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم عن اقتراب منتخب مصر الثاني من مواجهة سوريا وديا.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "منتخب مصر الثاني يقترب من مواجهة سوريا وديا في شهر سبتمبر المقبل، اتحاد الكرة خاطب قطر والكويت بجانب سوريا لإقامة وديتين ومن المرجح أن يخوضهما خارج مصر خلال معسكر سبتمبر".

وأضاف "المنتخب سيخوض ثلاث معسكرات في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر قبل انطلاق كأس العرب.

وكشفت صحيفة الراية القطرية عن تلقي الاتحاد القطري عرضا رسميا من نظيره المصري لإقامة مباراتين وديتين في توقف سبتمبر المقبل لمنتخب مصر الثاني.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العرب في قطر بديسمبر المقبل.

وأشار التقرير إلى تواصل الاتحاد المصري أيضا مع نظيره الكويتي لخوض مباراتين وديتين في حال تعذر الاتفاق على مواجهة منتخب قطر.

وعلم FilGoal.com أن طولان قرر إقامة معكسر منتخب مصر الثاني بفترة التوقف الدولي بشهر سبتمبر المقبل.

وسينتظر طولان إعلان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن قائمة معكسر شهر سبتمبر قبل أن يعلن طولان عن قائمة منتخب مصر الثاني.

ويستعد المنتخب المصري تحت قيادة حلمي طولان، بطولة كأس العرب المقررة في الدوحة ديسمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر البطولة في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن، والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.