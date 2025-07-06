كورتوا: انطلقت بروحي في تسديدة سابيتزير.. وطرد هاوسن كان غير ضروري

الأحد، 06 يوليه 2025 - 15:17

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد - بوروسيا دورتموند

يرى تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أن فرص الفوز في مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان ستكون متساوية.

تيبو كورتوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وفاز ريال مدريد على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال كورتوا: "البطاقة الحمراء التي تحصل عليها هاوسن غير ضرورية، ربما مع النتيجة لم تكن هناك حاجة إليها، ويجب أن نتعلم من ذلك".

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وأضاف: "أعتقد أن مباراة باريس سان جيرمان ستكون متساوية، بالإضافة إلى أنني أعتقد أن لدينا الكثير من المشجعين في الملعب، وهذا يساعد كثيرًا، لأنه دائمًا ما تبدو المباريات وكأنها تُلعب على أرضنا".

وتابع: "لا يمكن اعتبار ريال مدريد أو باريس سان جيرمان مرشحًا للفوز على الآخر، ولكن ربما لأن باريس سان جيرمان هو البطل حاليًا يمكن إعطاؤه النسبة الأعلى، ولكن أعتقد أننا جئنا هنا فقط من أجل الفوز، والمباراة ستكون بين فريقين جيدين ويجب أن نحاول".

وعن الفرصة الأخيرة في المباراة، قال: "رأيت أن سابيتزر قادم وسيقوم بالتسديد، ولم أكن أريد وقتًا إضافيًا، لذلك انطلقت بروحي لإيقاف الكرة، وكان ذلك مشابهًا قليلًا لما فعلته في دوري أبطال أوروبا".

ويواجه ريال مدريد فريق باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تيبو كورتوا ريال مدريد
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