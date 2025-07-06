كرة طائرة - الاتحاد المصري يعلن مواعيد الموسم المقبل للرجال والسيدات
الأحد، 06 يوليه 2025 - 14:52
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة أجندة مواعيد الموسم الرياضي 2025 - 2026 للرجال والسيدات.
وينطلق موسم السيدات يوم 6 أكتوبر المقبل بينما ينتهي في 3 مايو 2026.
أما منافسات الرجال فتنطلق يوم 20 أكتوبر المقبل وتنتهي يوم 17 مايو 2026.
ويأتي ذلك بناء على أجندة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة للبطولات المحلية والقارية.
وكان النادي الأهلي قد توج بالثلاثية المحلية الموسم الماضي بعد الفوز بألقاب الدوري والكأس والسوبر.
أما على مستوى السيدات فحصدت لاعبات الأهلي الدوري والسوبر بينما توجت سيدات الزمالك بالكأس.
وعلى المستوى القاري توجت سيدات الزمالك بلقب بطولة إفريقيا.
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