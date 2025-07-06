أخيرا.. زوبيمندي إلى أرسنال

أعلن نادي أرسنال يوم الأحد ضم الإسباني مارتن زوبيمندي لاعب ريال سوسيداد.

اللاعب تواجد خلال الأيام الأخيرة في لندن من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة التي بدأ التفاوض عليها منذ شهور.

وأتم نادي أرسنال تعاقده مع زوبيمندي - 26 عاما - حتى صيف 2030.

وسيرتدي اللاعب القميص رقم 36 مع المدفعجية.

لم يعلن أرسنال عن قيمة الصفقة، لكن شبكة ذا أثليتك أوضحت أن النادي اللندني توصل لاتفاق مع ريال سوسيداد لضم زوبيميندي مقابل 65 مليون يورو.

وأفاد التقرير أن النادي الإنجليزي سيدفع قيمة أكبر من الشرط الجزائي البالغ 60 مليون يورو لكي تكون على دفعات وتجنب دفع القيمة كاملة على دفعة واحدة.

Controlling the tempo. Martin Zubimendi is a Gunner ✊ Original music by Ezra Collective's Femi Koleoso. pic.twitter.com/sYbDanRUnT — Arsenal (@Arsenal) July 6, 2025

وكانت صحيفة آس قد أشارت في وقت سابق إلى وجود رغبة لدى ريال مدريد للتعاقد مع لاعب الفريق الباسكي، إلا أن تقرير ذا أثلتيك نفى ذلك مع توصل أرسنال لاتفاق بشأن كل بنود عقد زوبيميندي.

زوبيمندي المعروف بقدراته الكبيرة في الاستحواذ على الكرة، كان موضع اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى أبرزها ليفربول ومانشستر يونايتد.

وبدأ زوبيمندي مسيرته في أكاديمية ريال سوسيداد حتى تصعيده للفريق الأول.

ولعب صاحب الـ 26 عاما 48 مباراة بالموسم المنقضي، وسجل هدفين وصنع مثلهما.