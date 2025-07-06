ذا أثليتك: فيفا يخفض أسعار مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي إلى 13 دولار فقط

الأحد، 06 يوليه 2025 - 14:20

كتب : FilGoal

الحضور الجماهيري مباراة باريس سان جيرمان ضد أتليتكو مدريد

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تخفيض أسعار مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية بين تشيلسي وفلومينينسي في محاولة لجذب الحضور الجماهيري للمدرجات.

ويواجه تشيلسي فريق فلومينينسي البرازيلي مساء يوم الثلاثاء بافتتاح منافسات نصف نهائي كأس العالم.

وكشف موقع ذا أثليتك أن فيفا قرر تخفيض أسعار تذاكر المباراة إلى 13 دولار فقط بعد أن كانت التذكرة القياسية منذ أسبوع لتلك المباراة 474 دولار قبل تحديد طرفيها.

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وأشار التقرير إلى أن فيفا قد سبق وخفض أسعار تذاكر مباريات في ربع النهائي إلى 11.15 دولار مثل مواجهتي فلومينينسي ضد الهلال في أورلاندو وتشيلسي ضد بالميراس في فيلادلفيا.

وشدد التقرير أن ريال مدريد يعتبر الاستثناء الوحيد في البطولة إذ جذبت مبارياته أكثر من 60 ألف متفرج في مبارياته الخمس.

وحضر ما يقارب من 76.611 مشجعا لمواجهة ربع النهائي بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

وعلى عكس مواجهة تشيلسي ضد فلومينينسي، كشفت ذا أثليتك أن تذاكر مواجهة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان تبدأ بما يقارب من 200 دولار.

فيفا فلومينينسي تشيلسي
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