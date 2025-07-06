تقرير سعودي: النصر يستفسر عن إمكانية ضم ظهير أهلي جدة

دخل بسام الحريجي لاعب أهلي جدة السعودي دائرة اهتمامات نادي النصر.

ويسعى نادي النصر لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرتبط الحريجي بتعاقد مع أهلي جدة حتى صيف 2026 أي يتبقى موسم وحيد في تعاقده.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط أن إدارة النصر استفسرت شفهيا عن إمكانية التعاقد مع اللاعب ومدى رغبته في الانتقال.

وينتظر نادي النصر الإجابة قبل بدء الإجراءات الرسمية في التعاقد مع اللاعب.

ويجيد الحريجي اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، ويعتبر تدعيم مركز الظهير ضمن اهتمامات النادي.

ويعتمد النصر على كل من سلطان الغنام ونواف بوشل في مركزي الظهير.

وكان النصر قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري السعودي برصيد 70 نقطة.

وفشل الفريق في حسم تأهله إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

بينما يمثل السعودية كل من الهلال وأهلي جدة واتحاد جدة في أبطال آسيا للنخبة.

وكان كريستيانو رونالدو قد جدد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين.