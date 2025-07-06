بورتو يعلن تعيين مدرب نيس السابق

الأحد، 06 يوليه 2025 - 13:18

كتب : FilGoal

محمد بن رمضان - الأهلي ضد بورتو

أعلن نادي بورتو البرتغالي يوم الأحد تعيين الإيطالي فرانشيسكو فاريولي كمدير فني جديد للفريق.

وذلك خلفا لمدربه مارتن أنسيلمي الذي أقيل بعد الأداء المخيب للآمال الذي قدمه الفريق خلال كأس العالم للأندية.

ووقع االمدرب البالغ من العمر 36 عاما على عقد يربطه ببورتو حتى صيف 2027.

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وبدأ فاريولي مسيرته التدريبية في 2021 بقيادة فريق فاتح قرة جومروك التركي.

ثم درب ألانيا سبور التركي ونيس الفرنسي وأياكس أمستردام الهولندي.

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وانفصل بورتو عن مدربه مارتن أنسيلمي بعد فسخ العقد الذي كان يمتد حتى صيف 2027.

المباراة التي خاضها ضد الأهلي في الجولة الختامية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية كان الأخيرة لإنسيلمي.

ولم يتمكن الفريق البرتغالي من التأهل لدور الـ16 بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته وصعد بالميراس وإنتر ميامي.

وتولى الأرجنتيني قيادة الفريق في يناير 2025.

وودع بورتو منافسات كأس العالم للأندية من الدور الأول، وذلك بعد تحقيق تعادلين وهزيمة أمام إنتر ميامي.

ووقع بورتو في المجموعة الأولى التي ضمت الأهلي وإنتر ميامي وبالميراس.

وتمكن الفريق من تسجيل 5 أهداف واستقبل 6 أهداف.

وتعرّض الفريق البرتغالي لاستقبال عنيف من جماهيره، حيث عبروا عن غضبهم الكبير من الخروج مبكرًا، وطالبوا الإدارة بالاستقالة.

بورتو الأهلي فرانشيسكو فاريولي
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