أثليتك: توتنام يرفع عرضه لضم محمد قدوس

تلقى وست هام يونايتد عرضا جديدا من توتنام للتعاقد مع محمد قدوس، حسب شبكة ذا أثليتك.

وأوضح التقرير أن وست هام رُفض عرضا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني في البداية.

لكن المفاوضات المباشرة بين الناديين مستمرة.

اللاعب الغاني البالغ من العمر 24 عامًا يُعطي الأولوية للانضمام إلى توتنام في حال خروجه من وست هام.

وأضاف التقرير أن توتنام لن يجد مشكلة في إقناع اللاعب بالانضمام إليه على صعيد عقده الشخصي.

قبل أيام، كشفت صحيفة سكاي سبورتس عن رغبة توتنام في التعاقد مع محمد قدوس لاعب وست هام.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن تشيلسي ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية أيضا.

وانضم قدوس لوست هام قادما من أياكس في 2023.

وشارك النجم الغاني مع وست هام خلال الموسم الماضي في 35 مباراة ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 4 آخرين.

وأنهى توتنام الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي في المركز 17.

وتوج الفريق بلقب الدوري الأوروبي ليحقق أول بطولاته منذ عام 2008 وتأهل لدوري أبطال أوروبا.