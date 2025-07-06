مالكوم يوضح سبب تبادل السباب مع أحد مشجعي الهلال

أوضح مالكوم لاعب الهلال السعودي سبب توجيه السباب لأحد مشجعي فريقه عقب مباراة فلومنينسي في كأس العالم للأندية.

وانتشر مقطع لمالكوم وهو يتبادل السباب مع أحد مشجعي الهلال بعد نهاية اللقاء بالخسارة.

وقال مالكوم عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "شتمت لأنني كررت ما قاله لي.. واعتقد أنني لم أفهم لهذا السبب لعنني".

وأضاف "لا يمكنني إرسال القبلات إلى ابني بعد الآن، أن السعوديين يهاجموني، لن أقبل بعد الآن".

وتأهل الفريق البرازيلي بالفوز 2-1 على الهلال السعودي في أولى مباريات ربع نهائي مونديال الأندية.

رحلة الهلال التاريخية في كأس العالم للأندية انتهت، بعد أن صار النادي العربي والآسيوي الوحيد بين الثمانية الكبار في مونديال الأندية.

الهلال تعادل مع ريال مدريد 1-1 في افتتاح مشواره، وأقصى مانشستر سيتي من دور الـ 16 بفوز تاريخي 4-3 في الوقت الإضافي.