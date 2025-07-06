ممثلة رودريجو: لم يتلق أي عروض من النصر ومستحيل أن يحدث ذلك وهو في أمريكا

نفت هيلو كومبانيولو المستشارة الإعلامية للبرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد ما يثار بشأن مفاوضات النصر لضم اللاعب.

وكانت شبكة سكاي سبورت قد كشفت عن اهتمام النصر بضم رودريجو بطلب من كريستيانو رونالدو.

وأشارت كومبانيولو المستشارة الإعلامية لرودريجو في تصريحات خاصة لصحيفة الرياضية إلى أن اللاعب لم يتلق أي عروض من النصر خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت كومبانيولو أنه من المستحيل أن يتلقى اللاعب عروضا خلال الفترة الحالية بسبب تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

وشددت على أن تركيز رودريجو الفترة الحالية مع مشوار ريال مدريد في كأس العالم للأندية فقط.

ويعد أرسنال ضمن أبرز المهتمين بالتعاقد مع رودريجو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا للتقارير فإن ريال مدريد أصبح لا يمانع بيع اللاعب ولكن بشرط الحصول على مبلغ كبير.

ولم يشارك رودريجو سوى في مباراتين فقط في كأس العالم للأندية مما يزيد التكهنات حول خروجه من خطط تشابي ألونسو مدرب الغريق.