ألونسو: سعيد بتدريب فالفيردي.. ومواجهة سان جيرمان أشبه بالتحدي

شدد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، على سعادته بتدريب فيديريكو فالفيردي، لاعب الفريق.

وفاز ريال مدريد على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال ألونسو عبر "دازن" عقب المباراة: "لقد سيطرنا على المباراة حتى الدقيقة 80، في بعض الفترات بالكرة، وبعضها بدونها، وفي بعض الأحيان سنحت لنا الفرصة لتسجيل الهدف الثالث، ثم حدث الكثير من الأشياء في وقت قصير، ربما ذلك سيساعدنا في المرة المقبلة".

وواصل: "لقد أردنا من تشواميني أن يستغل الكرات العالية، وقد قدم أداءً جيدًا، ولم نتعرض للكثير من المشكلات، وكنا مستقرين وعدنا للسيطرة من جديد بعد التبديلات".

وتابع: "في الشوط الأول كان أردا جولر يساعد قلوب الدفاع، وفي الشوط الثاني كان رائعًا، هو لاعب خطير ويجب علينا جميعًا مساعدته، سيكون عليه التطور في بعض الأشياء، ولكنك تتطور عندما تلعب".

وأردف: "أنا أفعل ما علي فعله، بعض الأحيان تسير الأمور بشكل جيد، وأحيانًا لا، وهذا ما يدور حوله اتخاذ القرارات. نحن نجلس سويًا لمدة 24 ساعة منذ ثلاثة أسابيع الآن، من يريد القهوة أو أي شيء. لقد وصلنا لنصف النهائي، ولدينا ساعتان للفصل، وعندما نصل إلى فلوريدا سنبدأ في التحضير للمباراة الكبيرة ضد باريس سان جيرمان".

وأضاف: "لم ألعب ضد سان جيرمان من قبل، لكنهم رائعون، وسيكون الأمر أشبه بالتحدي. حتى الآن نقوم بعمل جيد، والآن حان الوقت للخطوة الجديدة، نحن نريد أن نلعب النهائي".

وشدد: "فالفيردي من أكثر اللاعبين تكاملًا في العالم، يريد أن يلعب في كل مكان، وأي مركز سيلعب فيه سيعود للدفاع، بالكرة هو حاسم، وأنا سعيد جدًا بتدريبه".

وأتم: "فران جارسيا يخوض بطولة رائعة، وبتركيز مرتفع، ويعرف متى ينتظر ومتى يقفز، واستفاد من سحب فينيسيوس للاعبين. أنا سعيد من أجله، وقد أخبرته إنه لن يسجل إذا ظل بعيدًا عن المرمى، وإن عليه الاقتراب، وذلك ما فعله فسجل".

ويواجه ريال مدريد في نصف النهائي فريق باريس سان جيرمان.