بعد المشاركة لربع ساعة في مباراة واحدة.. الهلال يتفق مع حمد الله على إنهاء الإعارة

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الهلال السعودي توصل لاتفاق نهائي مع المغربي عبد الرزاق حمد الله المعار من الشباب على عدم إكمال عقد الإعارة.

وانضم حمد الله كحل مؤقت خلال بطولة كأس العالم للأندية يوم الأربعاء الماضي، وشارك كبديل في مباراة ربع النهائي ضد فلومنينسي البرازيلي.

وأوضح التقرير أن الإدارة الهلالية واللاعب توصلا إلى اتفاق نهائي على عدم إكمال عقد الإعارة الممتد نحو ستة أشهر.

وذلك يعني عدم مشاركة المغربي مع الأزرق في بطولة كأس السوبر السعودي أغسطس المقبل.

ووقع حمد الله عقدًا مع الهلال لمدة 6 أشهر مع وجود بند يسمح بإنهاء العلاقة بين الطرفين في أي وقت.

وأضاف التقرير أن الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الفريق لا يرغب في استمرار اللاعب، حتى وإن أجبره التأخر في التعاقدات على ضمه لمعسكر الفريق التحضيري للسوبر السعودي المنتظر بعد أكثر من شهر في هونج كونج.

ومن المقرر أن يلتحق المهاجم المغربي بمعسكر الشباب تحضيرًا لمنافسات الموسم المقبل.

وتسعى إدارة الهلال إلى أن تكون مغادرة حمد الله للفريق بالتراضي، تقديرًا لخطوة اللاعب بالانضمام للنادي في وقت ضيق ودون حسابات للمستقبل، ما ترك أثرًا جيدًا في نفوس الهلاليين، وحتى لا يتحمل النادي أي تبعات مالية إذا ما أسقطه من حساباته دون اتفاق.

واكتفى إنزاجي بإشراك حمد الله عند الدقيقة 75 من مواجهة فلومينينسي التي انتهت بفوز الفريق البرازيلي بنتيجة 2ـ1.

وخلال مدة مشاركته لم يسدد المهاجم أي كرة على المرمى أو خارجه.