ترينت: أنا محطم بسبب وفاة جوتا.. لقد كان يضيء أي مكان

أرسل ترينت أليكساندر أرنولد لاعب ريال مدريد تعازيه لعائلة زميله السابق ديوجو جوتا والذي توفي في حادث سير.

ترينت أرنولد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وفاز ريال مدريد على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال أرنولد عبر شبكة دازن عقب المباراة: "كان الأمر صعبًا ومؤثرًا للغاية، من المروع أن أستيقظ على خبر وفاة جوتا وأفكر في زوجته وأطفاله الرائعين، إنه أمر لا تتوقعه أبدًا، وقد كان صديقًا مقربًا لي".

وواصل: "أنا محطم، كنت صديقًا مقربًا لجوتا ولا أستطيع حتى وصف ما أشعر به الآن".

وتابع: "أتقدم بأحر التعازي ودعواتي القلبية لعائلة جوتا، لقد كان الأمر صعبًا جدًا عليّ شخصيًا وعلى من عرفوه ولعائلة كرة القدم، بعض الأمور أكبر من اللعبة، كانت هناك صعوبات، ولكن كان من المؤثر أن نرى كرة القدم حول العالم تتحد لإظهار دعمها له ولعائلته وبالطبع لأخيه أيضًا".

وأضاف: "على الرغم من الموقف الصعب، إلا أن موقف جميع الأندية والناس، وإظهار الحب والدعم لعائلة جوتا خلال هذا الوقت العصيب، كان رائعًا".

وأتم: "جوتا شخص أضاء المكان عندما كان يتواجد فيه، وشاركتُه غرفة الملابس لخمس سنوات، ولدينا ذكريات رائعة داخل الملعب وخارجه، ولن ينساه أي أحد أبدًا، وسيبقى خالدًا في ذاكرتنا جميعًا، ذلك الرجل واللاعب الرائع الذي كان عليه".

وسيلعب ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في دور نصف النهائي.