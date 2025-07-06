ساهم في 3 أهداف.. ميسي يسجل هدفا رائعا في فوز إنتر ميامي ضد مونتريال بالدوري الأمريكي

عاد إنتر ميامي ليستأنف مبارياته في الدوري الأمريكي بعد نهاية رحلته في كأس العالم للأندية.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وتغلب إنتر ميامي على مونتريال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات القسم الشرقي.

وسجل ليونيل ميسي هدفين بينهما هدفا رائعا وصنع هدفا ثالثا في انتصار فريقه الثالث على التوالي بالمسابقة.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس من 17 مباراة وبفارق 10 نقاط عن صدارة القسم الشرقي.

ويتبقى لإنتر ميامي 4 مباريات مؤجلة بسبب انشغاله بخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وسجل ميسي الهدفين الثاني والرابع بينما صنع الهدف الأول لمواطنه تاديو أليندي.

The greatest of all time 🐐 pic.twitter.com/gr4vRt7QHX — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 6, 2025

ورفع ميسي بالهدفين رصيده إلى 12 هدفا ليصبح بالمركز الثالث في جدول ترتيب هدافين الدوري الأمريكي وبفارق 4 أهداف عن الصدارة.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام نيو إنجلاند ريفوليوشن فجر الخميس المقبل.

واستعاد إنتر ميامي توازنه في الدوري الأمريكي بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وحافظ إنتر ميامي بانتصاره على مونتريال على سجله بلا هزيمة في الدوري بآخر 4 مباريات خاضهم الفريق.