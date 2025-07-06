خبر في الجول - الزمالك يتفق مع عبد الله السعيد لتجديد عقده.. والتفاصيل المالية
الأحد، 06 يوليه 2025 - 03:30
كتب : FilGoal
توصل نادي الزمالك إلى اتفاق مع عبد الله السعيد لاعب الفريق لتجديد عقده.
عبد الله السعيد
النادي : الزمالك
وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك اتفق مع السعيد على تجديد عقده لمدة موسمين مقابل 20 مليون جنيه في الموسم الواحد.
وانتهى تعاقد السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي بعد قضاء موسم ونصف، توج فيهما بلقبي كأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر.
وكان سيراميكا كليوباترا قد قدم عرضا مبدئيا للسعيد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، إلا أن الزمالك تمكن من التوصل لاتفاق معه.
وانضم السعيد للزمالك في يناير 2024 قادما من بيراميدز وخاض 58 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.
ويعد السعيد ثالث هدافي الدوري المصري تاريخيا برصيد 133 هدفا سجلها منذ أن شارك لأول مرة في موسم 2003-04.
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