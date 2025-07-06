يوم رجال الأكاديمية.. جارسيا + جارسيا = هزيمة دورتموند وتأهل ريال مدريد لنصف النهائي

منذ زمن طويل لم ينتصر ريال مدريد في مباراة بأرجل رجال أكاديميته، لكن جاء اليوم ليفوز الملكي على منافسه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل جونزالو جارسيا وفران جارسيا وكيليان مبابي أهداف ريال مدريد.

بينما أحرز ماكس بيير وسيرهو جيراسي ثنائية بوروسيا دورتموند.

وأصبح جونزالو جارسيا هدافا للبطولة بعد وصوله للهدف الرابع في البطولة بالتساوي مع أنخل دي ماريا وماركوس ليوناردو، لكن ودع بنفيكا والهلال البطولة بينما استكمل ريال مدريد مشواره.

وحصل فران جارسيا على جائزة رجل المباراة.

وكان الثنائي فران جارسيا وجونزالو جارسيا في أكاديمية ريال مدريد والآن يتألق في الفريق الأول وتسبب في وصول ريال مدريد لدور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

واستكمالا لتألق رجال الأكاديمية، بات جونزالو جارسيا اللاعب الوحيد الذي ساهم في جميع مباريات كأس العالم للأندية الـ 5 بتسجيل 4 أهداف وصناعته لهدف.

وتعرض دين هاوسن مدافع ريال مدريد للطرد في الدقيقة 90+6 بعد إعاقته لجيراسي واحتساب ركلة جزاء عليه وبالتالي سيغيب عن لقاء نصف النهائي.

وضرب ريال مدريد موعدا ضد باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية.









































وصف المباراة

افتتح جونزالو جارسيا النتيجة مبكرا في الدقيقة العاشرة بعد تسديدة عقب عرضية من أردا جولر.

وضاعف فران جارسيا النتيجة بعد عرضية أرضية من ترينت ألكساندر أرنولد في الدقيقة 20.

وهدد بيلينجهام مرمى فريقه السابق بتسديدة أرضية خطيرة للغاية بعدت المرمى قليلا.

وبدأ ظهور بوروسيا دورتموند في الشوط الثاني بعدما دافع فقط في الشوط الأول وجاء التهديد الأول في الدقيقة 61 بعد تسديدة أرضية من دانييل سفينسون أمسكها كورتوا بسهولة.

وعاد ريال مدريد سريعا بعد دقيقة واحدة بتسديدة قوية من أوريلين تشواميني ارتطمت في العارضة.

واشتعلت المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد تقليص بيير النتيجة عقب تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وأيضا بعد دقيقة واحدة فقط أعاد مبابي الفارق بتسجيل هدف رائع من مقصية.

وفي الدقيقة السادسة حصل جيراسي على ركلة جزاء وطرد على إثرها هاوسن وتمكن من ترجمتها هدفا.

وفي الهجمة الأخيرة سدد سابيتزر كرة خطيرة تصدى لها كورتوا بصعوبة ثم أطلق الحكم صافرته بفوز ريال مدريد.

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