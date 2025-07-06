خبر في الجول – مصطفى محمد وفلسطيني آخر.. الأهلي يبدأ خطة دعم الهجوم في حالة رحيل وسام

الأحد، 06 يوليه 2025 - 01:03

كتب : أحمد الخولي

مصطفى محمد - وسام أبو علي

بدأت إدارة الأهلي في التخطيط لكيفية تعويض وسام أبو علي في حالة رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

مصطفى محمد

النادي : نانت

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن إدارة الأهلي بدأت التفكير في الأسماء التي قد تعوض وسام في حالة رحيله، وذلك في ظل العروض الكثيرة المقدمة للاعب في الفترة الحالية.

ووضع الأهلي اسم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي على رأس القائمة.

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وفي حالة رحيل وسام سيدخل الأهلي في مفاوضات قوية لمحاولة ضم مصطفى محمد.

أما الاسم الثاني في قائمة المطلوبين لتدعيم هجوم الأهلي في حالة رحيل وسام، هو الفلسطيني الآخر أسد الحملاوي لاعب سيليزيا فروتسواف.

وذلك في حالة عدم التوصل لاتفاق لضم مصطفى محمد.

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن العروض المقدمة لوسام، الأول من الوصل الإماراتي مقابل 7 ملايين دولار، والثاني من الريان القطري بمبلغ أعلى.

وسبق أن أوضح مصدر مقرب من وسام أبو علي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com في وقت سابق: "الريان تقدم بعرضه الرسمي الأول للأهلي اليوم، لضم وسام أبو علي وهناك مفاوض من النادي القطري موجود بالقاهرة للتوصل لاتفاق".

الأهلي وسام أبو علي مصطفى محمد أسد الحملاوي
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