تقارير تكشف طبيعة إصابة موسيالا وفترة غيابه المحتملة

الأحد، 06 يوليه 2025 - 00:54

كتب : FilGoal

جمال موسيالا - بايرن ميونيخ

تلقى بايرن ميونيخ ضربة موجعة بإصابة جمال موسيالا القوية في خسارة الفريق لربع نهائي كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية، فإن إصابة موسيالا هي كسر في شظية الساق، مع احتمالية وجود تضرر في الأربطة.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن فترة غياب موسيالا تتراوح بين 4 و5 أشهر.

وتعرض جمالا موسيالا لاعب بايرن ميونيخ لإصابة عنيفة بعد تدخل قوي من جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

وحاول دوناروما اللحاق بالكرة قبل أن يصل لها الألماني الشاب لكن الحارس الإيطالي تدخل على قدمه قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول، لكنه اصطدم بقدم موسيالا الذي سقط أرضا.

وتوضح اللقطات إصابة الألماني الشاب على مستوى الكاحل، وفي انتظار تفاصيل التقرير الطبي لإصابة اللاعب من النادي البافاري.

وظهر الحارس الإيطالي متأثرا وباكيا أثناء خروجه عقب نهاية الشوط الأول.

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التف لاعبو الفريقين سريعا حول موسيالا الذي سجل 3 أهداف في البطولة حتى الآن لدعمه أثناء تلقي العلاج.

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وكان بايرن ميونيخ قد أعلن الأسبوع الماضي منح موسيالا القميص رقم 10 بدءا من الموسم المقبل.

صانع الألعاب البالغ 22 عاما خاض الموسم الجاري 43 مباراة سجل 21 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.

موسيالا بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية
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