أبولا: جواو فيليكس على رادار بنفيكا ولكن

يدرس نادي بنفيكا البرتغالي إمكانية إعادة جواو فيليكس لاعب تشيلسي من جديد لصفوف الفريق.

وأفادت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن بنفيكا يفكر جديًا في إعادة اللاعب من جديد للفريق والإستفادة من خدماته، خاصة وأنه بات خارج خطط المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.

وبحسب الصحيفة فإن تشيلسي لن يكون سهلا في المفاوضات وسيطلب مبلغا كبيرا للتخلص من خدمات اللاعب البرتغالي، لكن بنفيكا يبحث عن دفع 30 مليون يورو فقط أو الاستفادة من اللاعب على سبيل الاعارة.

وعاد جواو فيلكس لصفوف تشيلسي من جديد الأيام القليلة الماضية، بعد نهاية فترة إعارته مع ميلان، وشارك اللاعب مع الفريق الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.

وتمكن من تحقيق لقب السوبر الإيطالي مع ميلان يناير الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وشارك جواو مع ميلان الموسم الماضي في 20 مباراة، تمكن من تسجيل 3 أهداف ولم يتمكن من صناعة أهداف.