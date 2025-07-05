خبر في الجول – شتوتجارت يوجه دعوة معايشة لـ بلال عطية مهاجم الأهلي

السبت، 05 يوليه 2025 - 23:56

كتب : أحمد الخولي

بلال عطية لاعب الأهلي

وجه نادي شتوتجارت الألماني الدعوة إلى بلال عطية مهاجم فريق شباب الأهلي ومنتخب مصر للناشئين لقضاء فترة معايشة مع النادي.

وحصل FilGoal.com على نسخة من الخطاب الذي أرسله النادي الألماني إلى الأهلي يطلب خلاله سفر بلال عطية إلى ألمانيا لقضاء فترة معايشة مع النادي.

وحدد النادي الألماني فترة المعايشة من 27 يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس المقبل.

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بلال عطية قاد منتخب مصر تحت 17 عاما للتتويج بلقب دورة شمال إفريقيا والتأهل لكأس الأمم الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أيضا أن هناك اهتمام من نادي كوبنهاجن الدنماركي باللاعب، وأن النادي يتابعه في الفترة الحالية.

على جانب آخر علم FilGoal.com أن هناك اهتمام ومتابعة من نادي شتوتجارت أيضا باللاعب حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي ومنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، وأيضا من نادي مارسيليا الفرنسي.

وكان حمزة عبد الكريم تم تصعيده للفريق الأول في الأهلي الموسم الماضي وشارك في مباراة واحدة في الدوري كبديل.

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