كرة نسائية – علي السعيد مديرا فنيا للزمالك

السبت، 05 يوليه 2025 - 23:38

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك كرة نسائية

كشف بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن تعيين علي السعيد مديرًا فنيًا للفريق الأول للكرة النسائية بنادي الزمالك، بعد التنسيق مع مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

جاء ذلك عقب تقدم محمد عزت باعتذارعن عدم الاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق، حيث وجه بدر حامد له الشكر على الفترة التي قضاها متمنيًا له التوفيق في مشواره القادم.

وأكد بدر حامد على أنه تم عقد جلسة مع المدير الفني الجديد للفريق علي السعيد، تم خلالها الترتيب والتنسيق للفترة المُقبلة.

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وسبق لـ علي السعيد تولي تدريب العديد من الأندية المحلية منها دلفي والترام.

وأنهى الزمالك الموسم الماضي في دوري الكرة النسائية المصرية في المركز الرابع.

الزمالك كرة قدم سيدات علي السعيد
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