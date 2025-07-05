نوير: دوناروما كان مستعدا لتحمل خطر إصابة موسيالا

انتقد مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ، جيانليوجي دوناروما حارس رمى باريس سان جيرمان.

وتعرض بايرن ميونخ لهزيمة أمام سان جيرمان بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في إطار الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

وقال نوير للصحفيين: "الحالة كانت لا تستدعي التدخل بتلك الطريقة، هذا يعد مخاطرة. لقد كان مستعدا لتحمل خطر إصابة خصمه".

وأضاف "ذهبت إليه وقلت "ألا تريد أن تذهب لرؤية لاعبنا"؟ إنها مسألة احترام، أن تذهب إليه وتتمنى له كل الخير، ثم فعل ذلك،".

وأنهى حديثه قائلا: "اللعب النظيف دائما جزء من الأمر، أنا كنت سأتصرف بطريقة مختلفة".

وتعرض جمالا موسيالا لاعب بايرن ميونيخ لإصابة عنيفة بعد تدخل قوي من جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

وحاول دوناروما اللحاق بالكرة قبل أن يصل لها الألماني الشاب لكن الحارس الإيطالي تدخل على قدمه قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول، لكنه اصطدم بقدم موسيالا الذي سقط أرضا.

وتوضح اللقطات إصابة الألماني الشاب على مستوى الكاحل، وفي انتظار تفاصيل التقرير الطبي لإصابة اللاعب من النادي البافاري.

وظهر الحارس الإيطالي متأثرا وباكيا أثناء خروجه عقب نهاية الشوط الأول.

وكان بايرن ميونيخ قد أعلن الأسبوع الماضي منح موسيالا القميص رقم 10 بدءا من الموسم المقبل.

صانع الألعاب البالغ 22 عاما خاض الموسم الجاري 43 مباراة سجل 21 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.