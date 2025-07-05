إيبرل: دوناروما لم يبد الحذر والاحترام عند تدخله على موسيالا

هاجم ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، الإيطالي جيجي دوناروما حارس سان جيرمان، بعد الإصابة المروعة التي تسبب بها لجمال موسيالا لاعب البايرن.

وتعرض بايرن ميونخ لهزيمة أمام سان جيرمان بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في إطار الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

وقال ماكس إيبرل للصحفيين: "عندما تقفز على الساق من الأسفل بسرعة وأنت تزن 100 كيلو جرام تكون هناك خطورة كبيرة عن إمكانية حدوث شيء خطير".

وواصل "لا أعتقد إطلاقًا أنه كان يقصد هذا الأمر، لكن في نفس الوقت لم يبد أي نوع من الحذر والاحترام".

وتعرض جمالا موسيالا لاعب بايرن ميونيخ لإصابة عنيفة بعد تدخل قوي من جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

وحاول دوناروما اللحاق بالكرة قبل أن يصل لها الألماني الشاب لكن الحارس الإيطالي تدخل على قدمه قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول، لكنه اصطدم بقدم موسيالا الذي سقط أرضا.

وتوضح اللقطات إصابة الألماني الشاب على مستوى الكاحل، وفي انتظار تفاصيل التقرير الطبي لإصابة اللاعب من النادي البافاري.

وظهر الحارس الإيطالي متأثرا وباكيا أثناء خروجه عقب نهاية الشوط الأول.

وكان بايرن ميونيخ قد أعلن الأسبوع الماضي منح موسيالا القميص رقم 10 بدءا من الموسم المقبل.

صانع الألعاب البالغ 22 عاما خاض الموسم الجاري 43 مباراة سجل 21 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.